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Происшествия | В Сосновоборском районе в ДТП пострадали двое взрослых и трое детей

31.10.2019|13:22
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Вечером в среду, 30 октября, в Сосновоборском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла в 20:30 на дороге между селами Бестянка и Индерка. Автомобиль «Лада-Калина» под управлением 45-летнего водителя врезался в стоявший КамАЗ с полуприцепом, за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

Все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Это водитель и пассажиры: 39-летняя женщина, девочки 14 и 15 лет и 10-летний мальчик.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|31.10.2019 13:32|

Норм новости. Одни дтп каждый день.

Гость|31.10.2019 13:36|

Норм новости. Одни дтп каждый день. А главный пенёк красивому виду из рабочего окна радуется.

Имя: Гость
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