31.10.2019 | 13:22

Вечером в среду, 30 октября, в Сосновоборском районе произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе трое детей.

По предварительным данным, автокатастрофа произошла в 20:30 на дороге между селами Бестянка и Индерка. Автомобиль «Лада-Калина» под управлением 45-летнего водителя врезался в стоявший КамАЗ с полуприцепом, за рулем которого сидел 29-летний мужчина.

Все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Это водитель и пассажиры: 39-летняя женщина, девочки 14 и 15 лет и 10-летний мальчик.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.