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Происшествия | 30 жителей дома в Пензе эвакуировали из-за пожара

25.10.2019|09:05
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Утром в пятницу, 25 октября, в Пензе произошел пожар. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Заводской, 15, поступил на пульт дежурного в 8:15.

Как рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова, на место происшествия выехали 18 сотрудников ведомства, 6 единиц техники.

Оказалось, пожар вспыхнул в одной из квартир на первом этаже здания.

«В квартире были бабушка с внуком, они быстро эвакуировались. С верхних этажей поступало много сообщений от граждан, которые не могли сделать это самостоятельно», - уточнила Анна Шупилова.

В результате звенья газодымозащитной службы проверили все помещения и эвакуировали 30 жильцов.

Возгорание ликвидировали. Никто из людей не пострадал.

«Сгорела комната. Проводится проверка», - резюмировала Анна Шупилова.

Источник — фото и видео Алевтины Парамоновой, vk.com/penza
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