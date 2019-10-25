25.10.2019 | 09:05

Утром в пятницу, 25 октября, в Пензе произошел пожар. Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на улице Заводской, 15, поступил на пульт дежурного в 8:15.

Как рассказала начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Анна Шупилова, на место происшествия выехали 18 сотрудников ведомства, 6 единиц техники.

Оказалось, пожар вспыхнул в одной из квартир на первом этаже здания.

«В квартире были бабушка с внуком, они быстро эвакуировались. С верхних этажей поступало много сообщений от граждан, которые не могли сделать это самостоятельно», - уточнила Анна Шупилова.

В результате звенья газодымозащитной службы проверили все помещения и эвакуировали 30 жильцов.

Возгорание ликвидировали. Никто из людей не пострадал.

«Сгорела комната. Проводится проверка», - резюмировала Анна Шупилова.