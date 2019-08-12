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Происшествия | В центре Пензы кран оборвал троллейбусные провода

12.08.2019|09:16
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Утром в понедельник, 12 августа, в центре Пензы остановилось движение троллейбусов. Запись об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Калинина, 4. Направление в центр. Все «рогатые» стоят. Время 8:17», - написал автор поста.

Как сообщили в городском управлении транспорта и связи, причиной стала обесточка линии.

«Кран повредил контактную сеть, сейчас на месте происшествия работает бригада специалистов. В течение часа движение должно быть восстановлено», - пояснила ИА «ПензаИнформ» начальник управления Юлия Еремина в 9:10.

Источник — фото https://vk.com/sova_penza
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Гость|12.08.2019 09:35|

Все-все на маршрутки, за проезд 27 р. готовим!

Имя: Гость
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