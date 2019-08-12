12.08.2019 | 09:16

Утром в понедельник, 12 августа, в центре Пензы остановилось движение троллейбусов. Запись об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

«Калинина, 4. Направление в центр. Все «рогатые» стоят. Время 8:17», - написал автор поста.

Как сообщили в городском управлении транспорта и связи, причиной стала обесточка линии.

«Кран повредил контактную сеть, сейчас на месте происшествия работает бригада специалистов. В течение часа движение должно быть восстановлено», - пояснила ИА «ПензаИнформ» начальник управления Юлия Еремина в 9:10.