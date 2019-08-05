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Происшествия | В Сети появилось видео момента столкновения Mitsubishi и Hyundai

05.08.2019|21:05
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В понедельник, 5 августа, на пересечении улиц Максима Горького и Большой Радищевской произошло ДТП.

По словам очевидцев, в 17:52 там столкнулись Mitsubishi Lancer и Hyundai.

«Водитель Lancer ехал по главной, Hyundai должен был уступить, но зачем-то вылез раньше времени. Наверное, не заметил из-за другой машины», - рассказал свидетель аварии.

«Таких справа выскакивающих там до хрена, даже если перед ними стоит всего одна машина», «Можно было увернуться... Но дождь», - прокомментировали ДТП комментаторы.

В результате аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

Источник — фото и видео Романа Фазиева, vk.com/penza_live
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Гость|05.08.2019 22:07|

«Таких справа выскакивающих там до хрена, даже если перед ними стоит всего одна машина»

слева как раз подрезальщики который не хотят по разметке ехать

Имя: Гость
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