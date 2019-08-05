В понедельник, 5 августа, на пересечении улиц Максима Горького и Большой Радищевской произошло ДТП.
По словам очевидцев, в 17:52 там столкнулись Mitsubishi Lancer и Hyundai.
«Водитель Lancer ехал по главной, Hyundai должен был уступить, но зачем-то вылез раньше времени. Наверное, не заметил из-за другой машины», - рассказал свидетель аварии.
«Таких справа выскакивающих там до хрена, даже если перед ними стоит всего одна машина», «Можно было увернуться... Но дождь», - прокомментировали ДТП комментаторы.
В результате аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
«Таких справа выскакивающих там до хрена, даже если перед ними стоит всего одна машина»
слева как раз подрезальщики который не хотят по разметке ехать