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Происшествия | Следователи назвали предварительную причину гибели иссинца при пожаре

05.08.2019|15:12
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В Иссе организовали доследственную проверку по факту смерти 37-летнего мужчины при пожаре. Трагедия произошла ночью в воскресенье, 4 августа, на улице Пролетарской.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, деревянный жилой дом площадью 40 квадратных метров сгорел полностью. Сигнал о ЧП поступил от соседей.

Когда огонь потушили, в комнате нашли тело хозяина дома. По предварительной информации, он жил один.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя областного СУ СК России Татьяна Махницкая.

Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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