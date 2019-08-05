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Происшествия | В Иссе при пожаре погиб 37-летний мужчина

05.08.2019|09:14
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В воскресенье, 4 августа, в Иссе случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:45.

На улице Пролетарской полностью сгорел деревянный жилой дом площадью 40 квадратных метров.

В результате погиб находившийся внутри мужчина 1982 года рождения.

«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 10 человек, 4 единицы техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Причины возгорания и все обстоятельства произошедшей трагедии сейчас устанавливаются.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
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