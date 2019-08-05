В воскресенье, 4 августа, в Иссе случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 22:45.
На улице Пролетарской полностью сгорел деревянный жилой дом площадью 40 квадратных метров.
В результате погиб находившийся внутри мужчина 1982 года рождения.
«Для ликвидации последствий пожара привлекалось 10 человек, 4 единицы техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Причины возгорания и все обстоятельства произошедшей трагедии сейчас устанавливаются.