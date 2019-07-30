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Происшествия | Девушке, попавшей в ДТП на Урицкого, потребовалась медицинская помощь

30.07.2019|18:29
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На пустой дороге не хватило места: глубокой ночью в центре Пензы не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что одна из машин оказалась на крыше. Вверх колесами замерла иномарка-такси.

«На улице Урицкого, напротив дома № 115, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Лада-Калина» под управлением водителя-мужчины 1990 года рождения и автомобиля Datsun под управлением водителя-мужчины 1988 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Калина», девушка 2000 года рождения, получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Столкновение случилось, когда светофоры находились в мигающем режиме. По словам очевидцев ДТП, такси двигалось по главной дороге.

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Гость|30.07.2019 19:24|

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Калина»
Нужно запрещать перевозить детей в этих тазобракованных хламовозках !

Гость|30.07.2019 19:27|

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