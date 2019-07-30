30.07.2019 | 18:29

На пустой дороге не хватило места: глубокой ночью в центре Пензы не смогли разъехаться два легковых автомобиля. Удар был настолько сильным, что одна из машин оказалась на крыше. Вверх колесами замерла иномарка-такси.

«На улице Урицкого, напротив дома № 115, произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Лада-Калина» под управлением водителя-мужчины 1990 года рождения и автомобиля Datsun под управлением водителя-мужчины 1988 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Калина», девушка 2000 года рождения, получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Столкновение случилось, когда светофоры находились в мигающем режиме. По словам очевидцев ДТП, такси двигалось по главной дороге.