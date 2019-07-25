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Происшествия | В Земетчинском районе самосвал врезался в стоявший КамАЗ

25.07.2019|11:26
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В среду, 24 июля, в Земетчинском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, авария случилась в 12:00 на 14-м километре дороги Десятое Октября - Никитовка. Самосвал КамАЗ с полуприцепом Swat, которым управлял 45-летний мужчина, въехал в стоявший грузовик такой же марки с полуприцепом НефАЗ.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пострадал 51-летний мужчина, ремонтировавший машину. Он был госпитализирован с травмами.

Причины столкновения КамАЗов выясняют специалисты.

Источник — фото pixabay.com
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