25.07.2019 | 11:26

В среду, 24 июля, в Земетчинском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, авария случилась в 12:00 на 14-м километре дороги Десятое Октября - Никитовка. Самосвал КамАЗ с полуприцепом Swat, которым управлял 45-летний мужчина, въехал в стоявший грузовик такой же марки с полуприцепом НефАЗ.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пострадал 51-летний мужчина, ремонтировавший машину. Он был госпитализирован с травмами.

Причины столкновения КамАЗов выясняют специалисты.