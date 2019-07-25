В Мокшанском районе подросток пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Авария случилась во вторник, 23 июля.
Предварительно установлено, что в 16:00 на втором километре полевой дороги, ведущей от трассы Широкоис - Потьма, 14-летний водитель мопеда «Альфа RX» не справился с управлением и двухколесный транспорт опрокинулся.
Подросток получил травмы и был отправлен в медицинское учреждение.
Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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