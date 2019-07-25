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Происшествия | В Мокшанском районе подросток опрокинулся на мопеде

25.07.2019|11:51
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В Мокшанском районе подросток пострадал в дорожно-транспортном происшествии. Авария случилась во вторник, 23 июля.

Предварительно установлено, что в 16:00 на втором километре полевой дороги, ведущей от трассы Широкоис - Потьма, 14-летний водитель мопеда «Альфа RX» не справился с управлением и двухколесный транспорт опрокинулся.

Подросток получил травмы и был отправлен в медицинское учреждение.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Гость|25.07.2019 12:10|

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