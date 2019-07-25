Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|15:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  70.40  |  $  63.28
 

Происшествия | На улице Луначарского за день случилось два ДТП с «Яндекс.Такси»

25.07.2019|13:24
Печать

В среду, 24 июля, на улице Луначарского в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием «Яндекс.Такси».

Первое произошло около 15:00 неподалеку от автовокзала. Судя по снимку с места аварии, когда таксист собрался поворачивать налево, в его машину въехал следовавший сзади автомобиль.

Второе ДТП случилось перед пересечением Луначарского с улицей Толстого в 18:00. Там столкнулись Renault Logan и «Лада».

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По неподтвержденной информации, никто из людей не пострадал.

Источник — фото Артема Девяткина, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|25.07.2019 13:56|

Толи ёще будет... Ждем продолжения с Яндекс.Такси: ни дня без аварий! И когда они уже перебьют все свои машины?

Гость|25.07.2019 14:39|

Все очень просто. Яндекс обклеены. А остальные- нелегалы. Прячутся от налогов. Работают без лицензии. Цены ломят. Вот и чернят Яндекс

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!