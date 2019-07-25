25.07.2019 | 13:24

В среду, 24 июля, на улице Луначарского в Пензе случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием «Яндекс.Такси».

Первое произошло около 15:00 неподалеку от автовокзала. Судя по снимку с места аварии, когда таксист собрался поворачивать налево, в его машину въехал следовавший сзади автомобиль.

Второе ДТП случилось перед пересечением Луначарского с улицей Толстого в 18:00. Там столкнулись Renault Logan и «Лада».

Транспортные средства получили незначительные механические повреждения. По неподтвержденной информации, никто из людей не пострадал.