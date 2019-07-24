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Происшествия | В центре Пензы шофер «Яндекс.Такси» забыл о правилах и устроил ДТП

24.07.2019|13:21
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В одной из пензенских групп размещено видео аварии, произошедшей на перекрестке улиц Суворова и Урицкого в Пензе. На записи обозначены дата и время ДТП: 21 июля, 13:25.

Видеорегистратор зафиксировал, как легковая машина с логотипом «Яндекс.Такси» в крайнем правом ряду приближается к перекрестку по улице Урицкого по направлению от центра. Машина на большой скорости подрезает автомобиль на второй полосе, поворачивает налево (на улицу Суворова), и в его пассажирскую дверцу врезается движущаяся навстречу по Урицкого легковушка.

«Это вообще что было?» - изумляется автор видеозаписи.

«Это каким же водятлом надо быть, что бы такое счудить?», «Эти водители с Яндекса как роботы - куда им навигатор показывает, туда они и едут», «Как таких земля держит?» - возмущаются участники обсуждения.

Источник — видео vk.com/penza
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Гость|24.07.2019 13:49|

яндекс - днище прожженое

Гость|24.07.2019 13:57|

Вопрос к ГИБДД

Сколько ежедневно происходит ДТП по вине данного перевозчика?

Гость|24.07.2019 13:59|

Годное кино

Гость|24.07.2019 14:00|

Уважаемые знатоки форума, прошу уточнить, является ли стукачем регистратор и помешал ли кому-нибудь таксист?

Гость|24.07.2019 14:01|

Что у человека должно быть в башке, чтобы решить выполнить такой маневр.

Гость|24.07.2019 14:14|

яндекс - днище прожженое

Не Яндекс а ваши пензенские таксеры, нанявшиеся в Яндекс.

Гость|24.07.2019 14:17|

Судя по творящемуся беспределу дебилов за рулем яндекс-такси, оное с ГИБДД договорились об индульгенции

Гость|24.07.2019 14:20|

Гость писал(a):

по вине данного перевозчика?
Разве дело в перевозчике ? А не в тех дураках которые туда нанимаются ? Данные дураки проживают тут и так же бьются с маркировкой такси или же без.

Гость|24.07.2019 14:22|

Самоуверенная молодёжь на парковых (арендованных) машинах.

Гость|24.07.2019 14:26|

Забыл? Водятлы яндекс-такси отродясь ПДД не знали. Я вам даже больше скажу - не у всех из них права-то есть.

Гость|24.07.2019 14:30|

парковые машины - зло! на своей бы фиг он так полез!

Гость|24.07.2019 14:37|

Гость писал(a):

Водятлы яндекс-такси отродясь ПДД не знали
Ну да, их всех бездарей набрали по объявлению с метной черни,как собственно в любом местном такси. В большей массе бездельники, алкаши ...

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