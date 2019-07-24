24.07.2019 | 13:21

В одной из пензенских групп размещено видео аварии, произошедшей на перекрестке улиц Суворова и Урицкого в Пензе. На записи обозначены дата и время ДТП: 21 июля, 13:25.

Видеорегистратор зафиксировал, как легковая машина с логотипом «Яндекс.Такси» в крайнем правом ряду приближается к перекрестку по улице Урицкого по направлению от центра. Машина на большой скорости подрезает автомобиль на второй полосе, поворачивает налево (на улицу Суворова), и в его пассажирскую дверцу врезается движущаяся навстречу по Урицкого легковушка.

«Это вообще что было?» - изумляется автор видеозаписи.

«Это каким же водятлом надо быть, что бы такое счудить?», «Эти водители с Яндекса как роботы - куда им навигатор показывает, туда они и едут», «Как таких земля держит?» - возмущаются участники обсуждения.