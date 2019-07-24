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Происшествия | В Сурске на рассвете пожарные эвакуировали жителей пятиэтажки

24.07.2019|11:55
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Ранним утром в среду, 24 июля, в Городищенском районе пришлось эвакуировать жителей пятиэтажного дома.

В 4:21 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что в однокомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Полевой в Сурске произошло возгорание.

На место прибыли шесть пожарных на двух спецавтомобилях. Они эвакуировали двух человек. В квартире выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в пожаре нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Чуть раньше в области произошло еще два пожара, один из которых оказался смертельным. В селе Любятино Иссинского района полностью сгорел дом, погиб 55-летний хозяин. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. А в Пензе на Галетной улице огонь охватил двухэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь тушили 19 пожарных, прибывшие на шести спецавтомобилях. Они эвакуировали 14 человек.

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