24.07.2019 | 11:55

Ранним утром в среду, 24 июля, в Городищенском районе пришлось эвакуировать жителей пятиэтажного дома.

В 4:21 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что в однокомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Полевой в Сурске произошло возгорание.

На место прибыли шесть пожарных на двух спецавтомобилях. Они эвакуировали двух человек. В квартире выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

Погибших и пострадавших в пожаре нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Чуть раньше в области произошло еще два пожара, один из которых оказался смертельным. В селе Любятино Иссинского района полностью сгорел дом, погиб 55-летний хозяин. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. А в Пензе на Галетной улице огонь охватил двухэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь тушили 19 пожарных, прибывшие на шести спецавтомобилях. Они эвакуировали 14 человек.