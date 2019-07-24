24.07.2019 | 11:32

В ночь на среду, 24 июля, на Березовой улице в селе Любятино Иссинского района загорелся дом.

Пожар заметил сосед, который позвонил по номеру 01. Сигнал поступил на пульт дежурного в 3:04. На место происшествия выехали 8 пожарных на трех спецавтомобилях. Дом площадью 24 кв. м полностью сгорел, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

После того как огонь был потушен, в комнате обнаружилось тело 55-летнего хозяина дома, который жил один.

«По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в комнате. Причиной пожара могло служить неосторожное обращение с огнем при курении», - проинформировала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В эту же ночь в Пензе сгорел двухэтажный деревянный дом на Галетной улице. Огонь тушили 19 пожарных, прибывшие на шести спецавтомобилях. Они эвакуировали 14 человек.