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Происшествия | У Арбековского рынка в Пензе пешеход попал под машину

23.07.2019|09:22
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В понедельник, 22 июля, на пешеходном переходе рядом с Арбековским рынком под колесами автомобиля оказалась женщина.

ДТП случилось около 17:00 на пересечении улицы Тернопольской и проспекта Строителей. Фото с места инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент официальной информации, насколько сильно пострадала женщина, нет.

«Каждый день аварии, сбивают и не пропускают людей. Светофор просто необходим!» - прокомментировала разместившая снимок горожанка.

Одни пользователи согласились с ней, заявив, что и пешеходам, и водителям следует быть внимательными на дороге.

«Дело не в светофорах. Водители летят, не обращают внимания на другие машины, которые уже остановились. Да и пешеходы, не убедившись в собственной безопасности, бегут через дорогу, либо в телефон уткнувшись идут, как будто сохранились перед переходом», - высказались они.

«Переход там действительно очень опасный», «Просто переход убрать подальше метров на 20», «Там нужно подземный или наземный, как на Победе, делать», - поделились мнением другие.

Источник — фото Юлии Увяткиной, vk.com/sova_penza
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Гость|23.07.2019 09:43|

УБИЙЦЫ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ.

Начальник ГИБДД есть в Пензе? Может ему задерживают зарплату и нет желания работать?

Гость|23.07.2019 09:53|

Женщине штраф за нарушение ПДД выписали?

Гость|23.07.2019 09:58|

Какой светофор тебе необходим? Убрать пешеходные переходы подальше с перекрестков. И какой дурак только придумал? С Тернопольской выезжаешь, все внимание на проспект и упираешься в пешехода

Гость|23.07.2019 10:12|

Гость писал(a):

Женщине штраф за нарушение ПДД выписали?
Какой штраф,ты идиот или как?Это у кольца ,она по пешеходному переходу уже прошла 2 полосы (её там пропустили),а торопыга на следующей сбил.Пункт 14.1 ПДД (редакция 2019г.) – пропуск пешехода на переходе.14.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Гость|23.07.2019 10:22|

Гость писал(a):

Женщине штраф за нарушение ПДД выписали?

Какой штраф,ты идиот или как?

Идиот здесь ты.

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.

Штраф нужно этой женщине выписать, за то, что она нарушила ПДД, не убедившись в безопасности перехода.

Гость|23.07.2019 10:28|

Гость писал(a):

Штраф нужно этой женщине выписать, за то, что она нарушила ПДД, не убедившись в безопасности перехода.
Она убедилась, но водила -то смог переубедить. Так что сидеть водиле-то.

Имя: Гость
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