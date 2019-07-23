23.07.2019 | 09:22

В понедельник, 22 июля, на пешеходном переходе рядом с Арбековским рынком под колесами автомобиля оказалась женщина.

ДТП случилось около 17:00 на пересечении улицы Тернопольской и проспекта Строителей. Фото с места инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте». На данный момент официальной информации, насколько сильно пострадала женщина, нет.

«Каждый день аварии, сбивают и не пропускают людей. Светофор просто необходим!» - прокомментировала разместившая снимок горожанка.

Одни пользователи согласились с ней, заявив, что и пешеходам, и водителям следует быть внимательными на дороге.

«Дело не в светофорах. Водители летят, не обращают внимания на другие машины, которые уже остановились. Да и пешеходы, не убедившись в собственной безопасности, бегут через дорогу, либо в телефон уткнувшись идут, как будто сохранились перед переходом», - высказались они.

«Переход там действительно очень опасный», «Просто переход убрать подальше метров на 20», «Там нужно подземный или наземный, как на Победе, делать», - поделились мнением другие.