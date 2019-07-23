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Происшествия | У «Буртасов» в Пензе сбили 13-летнего велосипедиста

23.07.2019|14:35
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Утром во вторник, 23 июля, на проспекте Строителей в Пензе, напротив дворца спорта «Буртасы», юный велосипедист оказался под колесами автомобиля.

Это случилось в 7:25 - на ребенка наехал водитель Mazda.

«В результате происшествия велосипедист, мальчик 2006 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УГИБДД.

Фотография с места ЧП появилась в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, что у машины помят капот и разбито лобовое стекло.

Источник — фото vk.com/penza_live
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Гость|23.07.2019 14:44|

В 7.00 ура ребенок на проезжей части автодороги на велосипеде. Где родители ?

Гость|23.07.2019 14:46|

С водителем все понятно, ему теперь за это отвечать. Какие меры приняты в отношении мамаши-идиотки?

Гость|23.07.2019 14:48|

Гость писал(a):

В 7.00 ура ребенок на проезжей части автодороги на велосипеде. Где родители ?
Ребенок возвращался, допустим, домой. И что?

Гость|23.07.2019 14:52|

Гость писал(a):

В 7.00 ура ребенок на проезжей части автодороги на велосипеде. Где родители ?
На пешеходном переходе.Ребёнок скорее всего пересекал переход на велосипеде.

Гость|23.07.2019 15:07|

Гость писал(a):

С водителем все понятно, ему теперь за это отвечать. Какие меры приняты в отношении мамаши-идиотки?
вот скоро собьют твоего ребёнка - вспомнишь свои слова

Гость|23.07.2019 15:09|

Ребёнок на красный не переходил, а ехал по пешеходному.

Гость|23.07.2019 15:10|

Гость писал(a):

вот скоро собьют твоего ребёнка - вспомнишь свои слова
Что не так в этих словах? Или вы тоже мамаша-идиотка?

Гость|23.07.2019 15:10|

Может ребенок ехал в школу к 8 на отработку. Сейчас отработка идет у школьников

Гость|23.07.2019 15:11|

Зелёный горел для водителей.

Гость|23.07.2019 15:23|

Гость писал(a):

Зелёный горел для водителей.
Я в это момент там находился, правда ехал в противоположную сторону. Для машин зеленый только загорелся,поэтому скорость невысокая у Мазды была, правда мальчик нехорошо упал. Надеюсь обойдется.

Гость|23.07.2019 15:24|

За проезд повысили потому что. И при старых ценах ходили в буртасы пешком, теперь и подавно. Устали просить сделать три остановки за полцены хотя бы. Идут дети от весны до буртас, но нет жадность.

Гость|23.07.2019 15:25|

Гость писал(a):

За проезд повысили потому что. И при старых ценах ходили в буртасы пешком, теперь и подавно. Устали просить сделать три остановки за полцены хотя бы. Идут дети от весны до буртас, но нет жадность.
Беспокоитесь - возите ребенка на машине.

Гость|23.07.2019 15:26|

На машине я на работе, и дальше что крякнешь?

Гость|23.07.2019 15:31|

Гость писал(a):

На машине я на работе, и дальше что крякнешь?
Ребенка воспитывать надо, чтобы ПДД знал и правила поведения в обществе. Тогда беспокоится не пришлось бы.

Гость|23.07.2019 15:34|

Своего роди и воспитывай, кряква.

Имя: Гость
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