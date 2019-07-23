23.07.2019 | 14:35

Утром во вторник, 23 июля, на проспекте Строителей в Пензе, напротив дворца спорта «Буртасы», юный велосипедист оказался под колесами автомобиля.

Это случилось в 7:25 - на ребенка наехал водитель Mazda.

«В результате происшествия велосипедист, мальчик 2006 года рождения, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УГИБДД.

Фотография с места ЧП появилась в социальной сети «ВКонтакте». На ней видно, что у машины помят капот и разбито лобовое стекло.