23.07.2019 | 15:57

Путь автомобиля пролегал по дороге Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино и завершился на 26-м ее километре, в кювете. Человек, находившийся за рулем «Лады-Ларгус», не справился с управлением. Машина перевернулась.

В салоне, кроме водителя, была 33-летняя женщина. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Мужчина 1984 года рождения тоже был травмирован. Его госпитализировали.

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия», - обратился зам. начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

Что стало причиной ДТП, станет известно по окончании следствия.