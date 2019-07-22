22.07.2019 | 09:47

В субботу, 20 июля, в Каменском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 22:35 на 12-м километре дороги Каменка - Вирга 46-летний водитель автомобиля Аudi А6 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии сам мужчина и его 63-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Второго пассажира, 30-летнего, госпитализировали с телесными повреждениями.

Сейчас по факту трагического ДТП проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.