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Происшествия | В Каменском районе опрокинулась Аudi А6, погибли люди

22.07.2019|09:47
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В субботу, 20 июля, в Каменском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 22:35 на 12-м километре дороги Каменка - Вирга 46-летний водитель автомобиля Аudi А6 не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.

В результате аварии сам мужчина и его 63-летний пассажир от полученных травм скончались на месте. Второго пассажира, 30-летнего, госпитализировали с телесными повреждениями.

Сейчас по факту трагического ДТП проводится проверка, специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.07.2019 11:14|

синий ?

Гость|22.07.2019 11:19|

Неаккуратненько как-то, неаккурааатненько!

Гость|22.07.2019 12:34|

такую машину еще умудриться надо перевернуть.

Имя: Гость
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