История Пензы: Правоохранители стали участниками вооруженного конфликта в Москве

11.03.2024 | 07:16

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 2016 году в России была образована Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. В ее составе - несколько подразделений, и каждое имеет особенную историю. А региональное управление Росгвардии расположено на улице Некрасова, 28.

Старейшей службой этой структуры можно считать вневедомственную охрану. В Пензе первые отряды вневедомственной охраны (ОВО) появились в 1960 году. Поначалу в их задачу входила охрана объектов различных форм собственности от преступных посягательств.

Тогда же, с 60-х годов минувшего столетия, в городе на предприятиях стали повсеместно устанавливать сигнализацию, тем самым осложняя жизнь злоумышленникам и способствуя раскрытию преступлений по горячим следам.

Еще одно легендарное подразделение структуры - ОМОН. В столице Сурского края отряд милиции особого назначения сформировали в апреле 1993 года. А уже в сентябре-октябре нашим землякам выпала командировка в Москву, где шло вооруженное противостояние у Белого дома между соратниками Бориса Ельцина и противниками президента и правительства: вице-президента Александра Руцкого, части народных депутатов и членов Верховного Совета Российской Федерации во главе с Русланом Хасбулатовым.

Сурские правоохранители с честью выполнили возложенные на них задачи. Довелось пензенскому ОМОНу поучаствовать и в обеих чеченских кампаниях, а сейчас пензенцы выполняют служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Также в состав Росгвардии входят центр лицензионно-разрешительной работы, который занимается вопросами оборота оружия, и гроза организованной преступности СОБР - специальный отряд быстрого реагирования.