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История

История Пензы: Огнеборцы боролись со стихией «голыми руками»

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Здание на Дзержинского, 5, многим пензенцам известно как главное региональное управление МЧС. Само ведомство появилось в России в 1990 году. Однако история этой службы берет начало еще с царских времен.

Точкой отсчета можно считать 1827 год, когда в Пензе была официально организована пожарная охрана. В ту пору техническое оснащение огнеборцев оставляло желать лучшего.

На вызов пожарные ездили с топорами, лестницами, баграми, в некоторых случаях брали крюки-«кошки», таких приспособлений было два на весь город. Качественный скачок в развитии службы произошел лишь в начале XX столетия. Прогресс тогда широко шагал вперед, и у пензенских пожарных наконец-то появился первый спецавтомобиль.

Но ситуация все равно оставалась напряженной. Самые страшные пожары в Пензе произошли в 1905-1906 годах: сгорел почти весь нижний квартал Московской, чудом удалось отстоять соседние микрорайоны.

Из-за этого ЧП губернское правительство всерьез задумалось об имевшихся проблемах, и в 1911-м в Пензе впервые оборудовали электрическую пожарную сигнализацию. Благодаря такому шагу удалось значительно снизить число происшествий.

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