История Пензы: Пивной завод миллионера Горнауэра разграбили и сожгли

15.07.2024 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 56 на улице Суворова выделяется прежде всего своей впечатляющей архитектурой. А вообще здание - бывший фирменный магазин завода «Горнауэр», где производили пиво. Это предприятие стало первым по изготовлению пенного напитка в Пензе.

Учредитель завода Август Горнауэр переехал в губернский центр в 60-х годах XIX столетия. Некоторое время он занимался мелкой торговлей, а потом решил открыть собственную фабрику. Она находилась на улице Казанской (ныне Урицкого).

В 1876 году на предприятии выпускали всего 1 сорт пива - «Темное». Бутылки раскупались мгновенно, поскольку тогда в Пензе ощущался острый дефицит подобного вида алкоголя.

Позже завод Горнауэра расширил производство. На фабрике стали изготавливать «Баварское нефильтрованное», «Светлое», «Рижское» и «Немецкое». С каждым годом объемы росли, и в начале XX века фабрика выпускала 240 тысяч литров в год.

Господин Горнауэр стал миллионером. В рекламе его продукции основной упор делался на состав напитка. Все, начиная от артезианской воды и заканчивая хмелем, по словам учредителя, производилось в Пензе.

Судьба жестоко обошлась с заводом. Во время Октябрьской революции предприятие сначала полностью разграбили, а в 1918 году его кто-то поджег - завод сгорел почти дотла.