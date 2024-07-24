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История

История Пензы: Сотни пензенцев отдали жизни за освобождение Брянска

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе множество проспектов и переулков названы в честь городов - есть улицы Бийская, Харьковская, Ангарская. А вот в районе Бугровки находится Брянская. За освобождение этого города отдали жизни сотни наших земляков.

В 1943 году на волне успеха после Курской битвы советские войска продолжали наступление. Красная армия освободила Орел, Белгород, Харьков и другие населенные пункты. Но костью в горле у советского командования встал Брянск, где была сосредоточена мощная немецкая группировка.

Силами вермахта там была сооружена оборонительная линия «Хаген» - участок с системой окопов и блиндажей, долговременных огневых точек и противотанковых ежей. Советское командование планировало ударить по городу с двух флангов, затем окружить противника и утопить его в огненном котле.

Но гладко получилось только на бумаге. Едва красноармейцы пошли в наступление, как ту же напоролись на ожесточенное сопротивление фашистов. Атака захлебнулась, в ходе неудачной операции погибло много советских солдат.

Нелегко пришлось и 10-й армии, которая частично формировалась в Пензенской области. Некоторые батальоны были вынуждены пробивать себе путь фактически врукопашную. Железнодорожные станции по несколько раз переходили из рук в руки. Брянск в итоге был взят, и советским войскам открылся путь на Берлин.

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