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История

История Пензы: Многие не знают, в честь кого названа одна из улиц на Бугровке

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Обычно после премьеры фильма известность получают режиссер и актеры, а вот сценаристы, операторы и композиторы чаще всего остаются в тени. К примеру, сегодня имя музыканта Николая Будашкина многим ни о чем не скажет, хотя в честь него в нашем городе названа улица.

Николай Павлович писал композиции для детских фильмов. Именно его творения мы слышим в «Морозко», «Машеньке и медведях», «Аленьком цветочке» и многих других. Между прочим, «Морозко» со временем стал культовый фильмом и в 1965 году завоевал приз Венецианского кинофестиваля как лучшее произведение для детей.

На Родине Будашкина наградами почему-то не баловали. За свою жизнь он только дважды удостаивался Сталинской премии (для сравнения: Самуил Маршак получал ее четыре раза). Зато музыканта любили в Красной армии.

В годы Великой Отечественной Будашкин служил при хоре политуправления Балтийского флота. Николай Павлович часто выступал перед ранеными бойцами в лазаретах и специально для них писал легкие задорные мелодии.

Сегодня эти произведения стали классикой. Военные оркестры до сих пор исполняют «Бескозырку», «Эх вы, ленты, золотые якоря» и «Краснофлотскую улыбку». С войны композитор вернулся кавалером ордена Красной Звезды.

С 60-х годов прошлого века и до конца жизни Будашкин работал в Московском университете культуры и искусств. А в 1972 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

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