Сетевое издание|18+|Пятница|19 июл 2024|08:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Власти увековечили память известного художника

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Картины Василия Сурикова по праву считаются мировым достоянием, а имя художника уже давно присвоено многим площадям и улицам в российских городах. В пензенском горкоме тоже уважали мастера живописи и потому назвали в честь него один из проездов.

Пожалуй, наиболее знаменитой работой Василия Ивановича стала картина «Утро стрелецкой казни», повествующая о событиях 1698 года, когда преданные когда-то царю полки взбунтовались против Петра I, и тот, рассерженный, приказал повесить служивых прямо на Красной площади.

Считается, что первоначально произведение должно было выглядеть несколько иначе. Когда Суриков уже заканчивал работу, к нему в гости заехал Илья Репин. Взглянув на картину, художник воскликнул: «Да какая же это у тебя казнь? Хоть стрельца бы повесил!»

Василий Иванович задумался и решил, что старший товарищ все-таки прав. Через некоторое время он дорисовал несколько казненных солдат. Впрочем, потом мастер кисти об этом пожалел.

Как-то к нему в студию зашла служанка. Увидев болтающихся на веревках стрельцов с высунутыми языками, женщина упала в обморок. Тогда Суриков посчитал, что с казнью переборщил, и вернул первоначальный ваиант: испуганные стрельцы молча ждут своей участи.

Произведение ожидал небывалый успех. После выставки картину тут же купил меценат Павел Третьяков, а молодой художник таким образом заработал свой первый солидный гонорар.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте