История Пензы: Власти увековечили память известного художника

19.07.2024 | 07:42

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Картины Василия Сурикова по праву считаются мировым достоянием, а имя художника уже давно присвоено многим площадям и улицам в российских городах. В пензенском горкоме тоже уважали мастера живописи и потому назвали в честь него один из проездов.

Пожалуй, наиболее знаменитой работой Василия Ивановича стала картина «Утро стрелецкой казни», повествующая о событиях 1698 года, когда преданные когда-то царю полки взбунтовались против Петра I, и тот, рассерженный, приказал повесить служивых прямо на Красной площади.

Считается, что первоначально произведение должно было выглядеть несколько иначе. Когда Суриков уже заканчивал работу, к нему в гости заехал Илья Репин. Взглянув на картину, художник воскликнул: «Да какая же это у тебя казнь? Хоть стрельца бы повесил!»

Василий Иванович задумался и решил, что старший товарищ все-таки прав. Через некоторое время он дорисовал несколько казненных солдат. Впрочем, потом мастер кисти об этом пожалел.

Как-то к нему в студию зашла служанка. Увидев болтающихся на веревках стрельцов с высунутыми языками, женщина упала в обморок. Тогда Суриков посчитал, что с казнью переборщил, и вернул первоначальный ваиант: испуганные стрельцы молча ждут своей участи.

Произведение ожидал небывалый успех. После выставки картину тут же купил меценат Павел Третьяков, а молодой художник таким образом заработал свой первый солидный гонорар.