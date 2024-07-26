История Пензы: Одна из городских улиц названа в честь безногого летчика-героя

26.07.2024 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

«Повесть о настоящем человеке» - так писатель Борис Полевой назвал свое произведение про безногого летчика Алексея Маресьева, Героя Советского Союза. Правда, в книге он заменил его фамилию на «Мересьев». А в Пензе имя героя Великой Отечественной войны носит одна из улиц в районе Бугровки.

В марте 1942 году вступала в завершающую стадию операция по ликвидации Демянского котла. Пока ждали своего часа пушки, а танкисты готовили машины к сражению, над головами пехотинцев стремительно пролетели бомбардировщики и один истребитель. Последним управлял Алексей Маресьев.

Спустя некоторое время в воздухе разгорелся бой, немецкие пилоты подбили советский самолет, и тот упал в глухих новгородских лесах. Алексей Петрович очнулся через несколько часов от дикой боли в ногах. Он взглянул на них и ужаснулся: конечности представляли собой кровавое месиво.

Еще больше летчик испугался, когда увидел, что неподалеку сидит медведь-шатун. Грозное животное, заметив движение, накинулось на Маресьева. К счастью, раненый офицер успел выхватить пистолет и всадил в хищника всю обойму.

До своих Маресьев полз целых 18 суток, в лесу он питался кореньями и корой деревьев. Обезумевший и обессиленный Алексей был подобран жителями деревни Плав.

Что такое остаться без ног в 26 лет? Настоящая трагедия, не иначе. Но Маресьев справился с этим и смог вернуться за штурвал истребителя. Более того, без ног он сбил больше вражеских самолетов, чем до ампутации.