История Пензы: Улица на Бугровке названа в честь летчика, совершившего «огненный таран»

25.07.2024 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны фамилия Гастелло стала нарицательной. Так называли всех, кто решался на отчаянный воздушный таран. В Пензе имя летчика-героя присвоили одной из улиц в районе Бугровки.

26 июня 1941 года около белорусского городка Молодечно дивизионная разведка заметила подозрительные клубы пыли и дыма. На место отправили спецгруппу. Оказалось, что на Минск движется немецкая танковая колонна.

Советское командование поставило приказ остановить врага любой ценой. Выполнять самоубийственное задание отправился экипаж летчика Николая Гастелло. Во время боя пилоты нарвались на огонь зенитной артиллерии. Вражеский снаряд попал в топливный бак, и самолет загорелся.

С земли было видно, как подбитый ДБ-3 мечется в воздухе, словно раненый зверь. Гастелло кричал членам своего экипажа, чтобы они покинули бомбардировщик, но товарищи отказались оставлять командира.

Тогда Николай Францевич решил остановить колонну фашистов ценой собственной жизни. Он развернул самолет и направил объятую пламенем машину прямо на танки. Ночью, когда бой утих, крестьяне из соседней деревни достали обожженные тела летчиков, обернули их в парашюты и похоронили рядом с местом гибели.

Примеру Гастелло во время войны последовали сотни пилотов. При этом его подвиг повторили и 9 уроженцев Пензенской области.