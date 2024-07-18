История Пензы: Извозчики испытывали проблемы на Бугровке

18.07.2024 | 07:37

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Пензе находится множество районов, имеющих причудливые названия: Нахаловка, Кривозерье, Маньчжурия и другие. А северо-западная часть города, граничащая с улицей 8 Марта, получила в народе прозвище Бугровка.

Название появилось из-за географических особенностей округи - на территории района расположены разной высоты холмы. Так пензяки и прозвали это холмистое место Бугровкой.

В середине XVIII века округа находилась на самой окраине, за пределами так называемого Городка - небольшого поселения конных казаков и других воинов. Район застраивался хаотично, и никакого плана межевания земли не существовало.

Каждый домовладелец старался устроить возле своего строения огород или сад, а помимо этого, люди держали тут и крупный рогатый скот. Поэтому в эпоху Екатерины II Бугровка напоминала одну большую деревню. Интересно, что тут долгое время не было разграничения на улицы.

Горожане просто говорили извозчику «на Бугровку», а уже доехав, самостоятельно указывали путь. В дореволюционное время дороги здесь были понятием относительным. На ухабистых и косых склонах кучера нередко разбивали кареты.

В городе существуют две Бугровки - автомагистраль делит район надвое.