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История

История Пензы: Революционер дал взятку губернатору, чтобы покинуть Пензу

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня имя Николая Огарева немного подзабыто, но в советские времена революционера чтили не меньше, чем Ленина. А в нашем городе к нему было и вовсе особенное отношение, поскольку Огарев вырос в Пензенской губернии. В 1938 году одной из улиц присвоили его имя.

Николай Платонович происходил из древнего дворянского рода и детские годы провел в имении Старое Акшино Инсарского уезда. Там же мальчик получил хорошее образование и по достижении совершеннолетия отправился поступать в Московский университет.

Доучиться в престижном вузе ему не удалось. Будучи студентом, Огарев сколотил революционный кружок и был арестован жандармами. От каторги его спасли связи отца. В наказание юношу выслали в Пензу под надзор полиции.

Чтобы Огарев не сидел без дела, родственники пристроили его в канцелярию губернатора Александра Панчулидзева. Однако отношения у них не сложились с первого дня. Руководитель региона постоянно заваливал Огарева разной работой и придирался к каждой мелочи.

Ну а сам Николай Платонович мечтал поскорее уехать из провинции. В итоге Панчулидзев, который прославился мздоимством, за необходимые бумаги потребовал взятку - 5 000 рублей. Огареву ничего не оставалось, как найти деньги. Он был снят с учета и вскоре покинул Россию. Правда, своему начальнику потом отомстил, рассказав в журнале «Колокол» о махинациях губернатора.

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