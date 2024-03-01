История Пензы: У Главного управления МЧС появился необычный памятник

01.03.2024 | 07:18

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В декабре 2020 года у Главного управления МЧС России по Пензенской области на улице Дзержинского состоялось знаменательное событие. Здесь открыли необычный монумент - памятник пожарной машине, которая олицетворяет собой подвиги огнеборцев.

Автомобиль на базе машины ГАЗ-51 был выпущен в середине XX века. Долгое время он действовал в одном из районов области и спас немало человеческих жизней.

В свое время этот грузовик был самым популярным среднетоннажным автомобилем, на базе которого выпускалась спецтехника. Причем советская машина не уступала аналогам из других стран.

ГАЗ-51 для своих габаритов развивал неплохую скорость - до 75 км/ч - и на чрезвычайные происшествия мог привезти 1 000 литров воды. Кроме этого, на машине был установлен отдельный бак на 50 литров для пенообразователя.

Интересной была система «штурма» полыхающего объекта. На крыше машины находились выдвижные решетки. По ним пожарные могли подняться и залезть в окно или на балкон. По той же конструкции эвакуировали людей.

Огнеборцы любили эту машину не только за технические характеристики. ГАЗ-51 отличался неприхотливостью, был прост в обслуживании и ремонте. Модель производилась в СССР долгие годы - с 1946-го по 1975-й. Кое-где в пензенских дворах еще можно найти похожие старые «газоны».