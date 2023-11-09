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История

История Пензы: Одну из городских больниц помогла построить супруга Николая II

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы хранят многовековую историю, о которой читателям портала «ПензаИнформ» рассказывает историк Андрей Вержбовский.

Пензенская областная офтальмологическая больница - одна из старейших клиник города. Ее история начинается еще с царских времен, а строили больницу едва ли не всем миром.

Поначалу медицинское учреждение находилось на улице Володарского, но уже к началу XX века оно перестало справляться с проблемами возросшего населения Пензы.

Тогда в 1910 году на деньги Красного Креста купили участок на улице Дворянской (ныне Красная). Свой посильный вклад внесли и пензенцы, немалую спонсорскую поддержку оказала также супруга Николая II, которая в ту пору активно помогала Красному Кресту.

Клинику торжественно открыли в 1913 году. Она имела три отделения - хирургическое, терапевтическое и нервное. С первых дней в больнице функционировала водолечебница, где проводилось несколько видов физиотерапевтического лечения: электролечение, водные процедуры, кислородные и грязевые ванны.

Кроме того, в больнице имелись и платные палаты. Однако пребывание в них было по карману не всем - до 5 рублей за сутки. В таком режиме клиника проработала всего год. В 1914-м разразилась Первая мировая война, и часть больницы переоборудовали под госпиталь для бойцов.

В свое время больница считалась поистине передовой. Именно здесь впервые стали проводить срочные операции при остром аппендиците, апробировали методику удаления прямой кишки при раке и сделали первую в городе ЭКГ.

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