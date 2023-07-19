Медведев: Особое внимание в бюджете необходимо уделить социально значимым проектам

19.07.2023 | 19:15

Как сообщает сайт ER.ru, на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева с федеральными министрами обсудили финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку.

Председатель партии акцентировал внимание на том, что в проекте бюджета на 2024-2026 годы должно быть предусмотрено финансирование всех положений народной программы. «Главный финансовый документ страны создается в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Первоочередная задача - это обеспечение безопасности и обороноспособности государства, потребностей СВО. Нужно учесть нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил, в том числе - вопросы кадрового обеспечения.

Дмитрий Медведев призвал выделить финансирование на социально значимые проекты в новых регионах. «Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить ее как можно быстрее», - пояснил он.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются причиной отложить реализацию народной программы. «Все то, что мы обещали избирателям, будет заложено в бюджет на следующий год», - заверил он и добавил, что фронт также будет финансироваться в полном объеме.

«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», - перечислил министр финансов Антон Силуанов.

Проект бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии «Единой России».

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

13 июня 2023 года «Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых - «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

В Пензенской области «партийный десант» на сегодняшний день совершил уже почти 800 выездов на объекты народной программы, в перечень которой на 2023 год вошли 16 капитально ремонтирующихся и 4 строящиеся школы, 37 фельдшерско-акушерских пунктов, 82 ремонтируемые автодороги, 11 культурно-досуговых учреждений, 59 общественных пространств в 15 районах Пензенской области.

Кроме этого, в Пензенской области в этом году построят два открытых спортивных объекта нового типа - в Спутнике и в Заре. Они будут включать в себя футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и уличные тренажеры.

«Укрепление здоровья жителей нашей страны, вовлечение их в регулярные занятия физической культурой и спортом, повышение продолжительности жизни, активное долголетие - важные задачи народной программы «Единой России». Работа по развитию спортивной инфраструктуры российских регионов будет продолжена», - подчеркнул депутат фракции «Единая Россия» Государственной Думы Дмитрий Каденков.