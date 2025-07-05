Россиянам назвали доступный фрукт для долголетия

05.07.2025 | 14:09

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Елена Устинова назвали доступный фрукт, который продлевает жизнь. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» они заявили, что таким свойством обладает абрикос. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Во многих странах абрикос считают пищей долгожителей, нектаром долголетия, то есть придают ему свойства почти лекарства», - рассказал Агапкин.

Устинова отметила, что в абрикосе содержится калий, который помогает нормализовать артериальное давление. Также, по словам диетолога, этот фрукт поддерживает остроту зрения и сохраняет молодость кожи.

Агапкин добавил, что абрикос защищает от деменции. Как объяснила Устинова, в нем есть много клетчатки, которая уменьшает уровень холестерина и снижает риск развития атеросклероза, в результате чего мозг дольше остается здоровым.

Ранее биолог Екатерина Баранова в программе «О самом главном» перечислила продукты, которые способны отбеливать зубы. В их числе специалистка назвала землянику.