В России за четыре года погибли 27 топ-менеджеров

05.07.2025 | 12:51

В России за последние годы погибло не менее 27 топ-менеджеров крупных компаний, включая «Газпром» и «Лукойл», следует из подсчетов «Ленты.ру».

Падения из окон, самоубийства, сердечные приступы и семейные трагедии породили на Западе термин «синдром внезапной русской смерти», впервые упомянутый The Atlantic в декабре 2022 года. Издание связывает эти случаи с конфликтом на Украине и санкциями.

Большинство трагедий пришлось на 2022 год, когда было зафиксировано не менее 18 случаев.

Последней зарегистрированной стала гибель вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова.

Тело топ-менеджера обнаружил охранник в Москве около шести утра 4 июля. Позже стало известно, что перед смертью Бадалов писал прощальные сообщения жене.