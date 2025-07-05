Популярная пряность оказалась под угрозой исчезновения

05.07.2025 | 14:14

Ванильные орхидеи оказались под угрозой исчезновения. Мировые поставки популярной пряности могут сойти на нет из-за климатического кризиса, пишет журнал Frontiers in Plant Science.

Как выяснили ученые из Левенского университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике, ареал произрастания ванильной орхидеи всерьез сокращается из-за отсутствия опылителей. Среда обитания насекомых, в свою очередь, стала сужаться из-за потепления.

Некоторые виды дикой орхидеи опыляются лишь одним видом насекомых, поэтому его вымирание необратимо приведет к исчезновению растения.

Сами орхидеи имеют низкое генетическое разнообразие и крайне чувствительны к болезням, засухе и жаре. На фоне глобального потепления экстремальные погодные явления учащаются и становятся все более непредсказуемыми. Вырубка лесов и незаконный сбор ванили лишь усугубляют ситуацию.

Ранее исчезновение из-за климатического кризиса предрекли авокадо. К 2050 году, по прогнозам ученых, площадь посадок этого фрукта сократится как минимум на 14 процентов и как максимум - на 41. Регионы, в которых культивирует авокадо, больше других подвержены эрозии почв, долгим периодам засухи и затяжным ливням.