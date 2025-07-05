В стране и мире

Популярная пряность оказалась под угрозой исчезновения

Печать
Telegram

Ванильные орхидеи оказались под угрозой исчезновения. Мировые поставки популярной пряности могут сойти на нет из-за климатического кризиса, пишет журнал Frontiers in Plant Science.

Как выяснили ученые из Левенского университета в Бельгии и Ботанического сада Ланкестер в Коста-Рике, ареал произрастания ванильной орхидеи всерьез сокращается из-за отсутствия опылителей. Среда обитания насекомых, в свою очередь, стала сужаться из-за потепления.

Некоторые виды дикой орхидеи опыляются лишь одним видом насекомых, поэтому его вымирание необратимо приведет к исчезновению растения.

Сами орхидеи имеют низкое генетическое разнообразие и крайне чувствительны к болезням, засухе и жаре. На фоне глобального потепления экстремальные погодные явления учащаются и становятся все более непредсказуемыми. Вырубка лесов и незаконный сбор ванили лишь усугубляют ситуацию.

Ранее исчезновение из-за климатического кризиса предрекли авокадо. К 2050 году, по прогнозам ученых, площадь посадок этого фрукта сократится как минимум на 14 процентов и как максимум - на 41. Регионы, в которых культивирует авокадо, больше других подвержены эрозии почв, долгим периодам засухи и затяжным ливням.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте