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Россиян призвали не утолять жажду пивом

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Психиатр, нарколог Руслан Исаев объяснил россиянам, почему пляжный отдых нельзя сочетать с употреблением пива. Его слова приводит издание aif.ru.

Врач призвал любителей пива воздержаться от идеи утолять им жажду во время отдыха на пляже, поскольку этот напиток обладает сильным мочегонным эффектом, что грозит скрытым или явным обезвоживанием. Это состояние, по его словам, может сопровождаться слабостью, головокружением, а в тяжелых случаях - нарушением сознания и тепловым ударом.

Также Исаев предупредил, что любой алкоголь снижает скорость реакции и ухудшает координацию, что очень опасно при отдыхе рядом с водой. «Ежегодно регистрируются случаи утопления в состоянии опьянения», - подчеркнул он.

Кроме того, как отметил нарколог, в жаркую погоду, чтобы помочь организму охладиться через кожу, сосуды расширяются, а пиво усиливает этот процесс. Из-за этого снижается артериальное давление и увеличивается нагрузка на сердце, объяснил врач.

Ранее врач общей практики Бхавини Шах назвала вызывающую похмелье дозу алкоголя. По ее словам, похмелье возникает, когда количество выпитого спиртного превышает объем, который печень может переработать за одну ночь.

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Источник — lenta.ru
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