Рабочая группа по СВО: ГД одобрила законы о дополнительной поддержке бойцов

21.04.2023 | 16:12

Госдума приняла несколько законов группы, которые совершенствуют действующие механизмы и устанавливают справедливое право на получение льгот для бойцов и членов их семей.

Как сообщает ER.ru , статус ветеранов боевых действий получат ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года. Этот законопроект рабочей группы по вопросам СВО принят Госдумой единогласно и в ближайшее время будет рассмотрен Совфедом. После подписания Президентом РФ и вступления в силу эти люди и их семьи получат все права и льготы, соответствующие новому статусу.

«Речь идет о защитниках Донбасса, служивших тогда в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик был и остается бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в «серой» зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку», - отметил один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Норма касается и бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, в том числе бойцов ЧВК. Они также смогут получать ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы при оплате ЖКУ, проезде на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и многое другое.

Еще один принятый на этой неделе закон касается права на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей. А также права на кредитные каникулы для всех созаемщиков бойца СВО.

«Действующий закон был составлен так, чтобы при наличии созаемщиков-родителей (усыновителей) долг не списывался в полном объеме, а ложился на их плечи. Наши изменения в закон решают эту проблему - кредит погибшего в СВО военнослужащего (включая добровольцев и мобилизованных) в подобной ситуации будет обнуляться», - отметил Андрей Турчак.

Помимо этого, принят и уже подписан президентом пакет законов, инициированных рабочей группой, об упрощении процедур признания военнослужащих погибшими и пропавшими без вести.

Если в течение шести месяцев нет сведений о месте нахождения бойца, то он в судебном порядке будет признан безвестно отсутствующим. Справки о смерти военнослужащего смогут выдавать не только медорганизации, но и уполномоченные лица.

«Теперь семьям участников СВО не придется ждать годами в подвешенном состоянии - признание человека пропавшим без вести возможно по истечении полугода. И уже через три месяца после получения статуса пропавшего без вести суд может признать бойца погибшим», - добавил Андрей Турчак.

Новый механизм касается широкого круга лиц, находящихся в зоне СВО и приграничных территориях. Кроме бойцов это сотрудники всех правоохранительных органов, гражданские, выполнявшие служебные задачи, мирные жители.

Документ имеет обратную силу и распространяется на все случаи, возникшие с 24 февраля 2022 года.