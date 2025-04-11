Сетевое издание|18+|Суббота|12 апр 2025|00:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

Печать
Telegram

В России рассмотрят законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Авторы инициативы считают, что она вызывает желание употребить спиртное.

Соответствующий документ был опубликован в электронной базе Госдумы в пятницу, 11 апреля.

По мнению инициаторов, реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкогольного, поэтому требования для нее должны быть такими же.

Кроме того, иногда производители утверждают, что напиток помогает людям бороться с пагубной привычкой, так как этанол в нем отсутствует, а вкус остается схожим. Авторы законопроекта отмечают, что и такое пиво способно поддерживать зависимое поведение, к тому же оно вредит здоровью.

«Известно, что употребление безалкогольного пива, как и обычного, негативно сказывается на внутренних органах человека, поскольку приводит к вымыванию из организма необходимых минералов и общему обезвоживанию», - говорится в пояснительной записке.

В случае одобрения законопроекта предлагается внести изменения в статью 21 Закона «О рекламе».

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте