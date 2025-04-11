В России хотят запретить рекламу безалкогольного пива

11.04.2025 | 21:29

В России рассмотрят законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива. Авторы инициативы считают, что она вызывает желание употребить спиртное.

Соответствующий документ был опубликован в электронной базе Госдумы в пятницу, 11 апреля.

По мнению инициаторов, реклама безалкогольного пива является скрытой рекламой алкогольного, поэтому требования для нее должны быть такими же.

Кроме того, иногда производители утверждают, что напиток помогает людям бороться с пагубной привычкой, так как этанол в нем отсутствует, а вкус остается схожим. Авторы законопроекта отмечают, что и такое пиво способно поддерживать зависимое поведение, к тому же оно вредит здоровью.

«Известно, что употребление безалкогольного пива, как и обычного, негативно сказывается на внутренних органах человека, поскольку приводит к вымыванию из организма необходимых минералов и общему обезвоживанию», - говорится в пояснительной записке.

В случае одобрения законопроекта предлагается внести изменения в статью 21 Закона «О рекламе».