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Стало известно о планировании нанесения ударов по Швеции и Финляндии

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После начала специальной военной операции на Украине сразу две европейские страны решили примкнуть к Северо-Атлантическому альянсу.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Если это произойдет, то протяженность границы между Северо-Атлантическим альянсом и РФ увеличится сразу на 1000 километров.

Такое положение дел требует самого серьезного подхода, указано в журнале «Военная мысль», который выпускается Минобороны РФ.

«Хотя планируемое вступление Финляндии и Швеции в блок НАТО представляет собой всего лишь юридическое оформление давно сложившихся отношений, его в настоящее время необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов Российской Федерации, который требует принятия комплекса адекватных мер», - пишут авторы статьи.

Журналисты предполагают, что российскому военному ведомству придется спланировать нанесение ударов по объектам на территории этих стран.

«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной. А также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — сообщается в журнале Минобороны РФ от декабря 2022 года.

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