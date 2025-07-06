Сетевое издание|18+|Воскресенье|6 июл 2025|13:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Назван предельный срок обороноспособности Украины без поставок США

Печать
Telegram

Без иностранной военной поддержки Украина дает себе срок до конца лета, однако в действительности ощутимый снарядный голод начнется уже в августе, считает военный эксперт Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Хегсет в одностороннем порядке распорядился приостановить поставки вооружений Украине. Уточняется, что он уже третий раз самостоятельно блокирует поставки вооружений Киеву — предыдущие случаи произошли в феврале и мае, и оба раза решения были отменены спустя несколько дней.

Военный эксперт уверен, что сил Украины без американской поддержки хватит на месяц, после чего наступит ощутимый снарядный голод, нехватка вооружения, беспилотников и танков. Глазунов подчеркнул, что сейчас там остались единицы иностранной техники, а собственных сил для производства на Украине почти не осталось.

«Мы такие удары наносим по промышленности Украины, что я не думаю, что они скоро оправятся. Тем более Украина, да и тем более весь промышленный сектор этой страны, был в Донбассе. Даже того, что осталось у них, не хватит, чтобы полностью заполнить недостачу американского оружия», — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что решение Пентагона приостановить поставки некоторых типов боеприпасов Украине шокировало конгрессменов, чиновников Госдепартамента и европейских союзников США. Такое решение военным ведомством было принято без предварительных консультаций.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте