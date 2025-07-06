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В стране и мире

В Минтрансе рассказали о ситуации в российских аэропортах

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Министерство транспорта рассказало о ситуации в российских аэропортах по состоянию на воскресенье, 6 июля. В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что воздушные гавани постепенно входят в плановый режим работы.

«Рейсы российских и зарубежных компаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день», — проинформировал Минтранс России. Уточняется, что массового скопления пассажиров нет.

При этом сохраняются очереди к кассам продажи билетов — время ожидания составляет до часа.

«Ситуация постепенно нормализуется», — добавили в ведомстве, отметив, что к работе привлекли дополнительных сотрудников, а пассажирам предоставляются вода, питание, доступны комнаты матери и ребенка, места для инвалидов, а также места для отдыха.

Накануне, 5 июля, в Шереметьево был задержан 241 рейс, отменено — 158. В Пулково 36 рейсов задержали, 87 отменили. В Нижнем Новгороде было отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе.

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Источник — lenta.ru
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