Напавшего на мальчика с ножом под Москвой мужчину арестовали

06.07.2025 | 19:06

Напавшего на девятилетнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде мужчину арестовали. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По его данным, 34-летнему россиянину грозит до 15 лет колонии по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетнего.

Согласно информации источника, пострадавшего в тот же день прооперировали. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что ребенок находился на качелях во дворе дома на Новоугличском шоссе, когда к нему сзади подошел неизвестный и ударил ножом в шею.

Предварительно, у мужчины диагностирована шизофрения. По делу уже назначены судебные экспертизы, в частности психолого-психиатрическая.