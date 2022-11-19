Новым форматом назначения пенсии уже воспользовались 230 тысяч пенсионеров

19.11.2022 | 09:56

В России продолжается внедрение цифровых технологий в социально-трудовой сфере. Основная цель данной работы – обеспечение удобных условий для реализации гражданами своих социальных прав, прав на получение социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Минтруд России успешно внедрил проактивное назначения пенсий для людей с инвалидностью, когда им автоматически назначаются положенные выплаты в ПФР.

«Это позволяет инвалидам не обращаться за назначением пенсии, решение автоматически выносится ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии принимается органом медико-социальной экспертизы и передается в ПФР на исполнение также без участия гражданина», - рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Пилотный проект стартовал в июле 2021 года, а уже с 2022 был распространен по всей стране. За 10 месяцев текущего года выплаты в проактивном формате назначены более 231 тысяче пенсионеров.

«Решение о назначении страховой или социальной пенсии по инвалидности принимается на основании полученной от бюро медико-социальной экспертизы информации о признании гражданина инвалидом. Сведения рассматриваются в течение 5 рабочих дней, после чего гражданину направляется извещение о назначении пенсии по инвалидности в личный кабинет на портале госуслуг либо по почте», - сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В ведомстве отметили, гражданам, которые на момент установления инвалидности уже являлись получателями пенсии, например по старости, ПФР автоматически предоставляет ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор социальных услуг, включающий лекарства и медицинские изделия, а также путевку и проезд в санаторий.

Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор денежными средствами.