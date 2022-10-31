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Компромисс по Украине может быть найден уже после 8 ноября

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В ближайшие недели ситуация вокруг переговорного процесса по Украине может измениться.

Если в ходе выборов в Конгресс США победу одержит Республиканская партия, американцы могут пойти на переговоры с Россией, сообщает журнал The National Interest.

«Упорный отказ Вашингтона вести переговоры с Россией о прекращении конфликта основан на лицемерном основании, согласно которому право на это имеет только Киев, приближает мир к ядерному конфликту. Захват Палаты представителей Республиканской партией потенциально может повлиять на мнение администрации Байдена в отношении дипломатических отношений с Москвой», — подчеркнул обозреватель журнала Мэтью Мэй, пишет URA.ru.

Журналист уточнил, что Белый дом не может заниматься только украинским конфликтом и не должен ставить его в приоритет, выше американских интересов.

«Главная задача властей — защищать интересы американских граждан, потенциальных избирателей», - сообщает журнал The National Interest.

Выборы в Конгресс США состоятся уже 8 ноября. По результатам прогнозов телеканала CBS, победу на них одержат республиканцы.

«По прогнозам, результаты промежуточных выборов в Конгресс США приведут к передаче контроля над Палатой представителей республиканцам», - указано в сообщении телеканала.

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