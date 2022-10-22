Для пользователей Telegram запустили конкурс с призовым фондом до 100 000 долларов

22.10.2022 | 23:05

Руководство мессенджера Telegram объявило конкурс на проверку надежности смарт-контакта, который ляжет в основу платформы для выставления на аукцион уникальных имён пользователей.

Общий призовой фонд составляет до 100 000 долларов. Участвовать могут все желающие.

Нашедший серьёзную уязвимость сможет выиграть до 50 тысяч долларов, говорится в сообщении официального канала мессенджера по конкурсам.

«Вознаграждение зависит от серьезности обнаруженных проблем и потенциально может варьироваться от 200 долларов за незначительные корректировки кода до 50 000 долларов за серьезные недостатки», - указали организаторы конкурса.

Участникам необходимо найти ошибки, зафиксировать их, отправить архив, содержащий исходный код, практическое руководство и сценарий сборки указанному в сообщении боту.