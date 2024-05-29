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В Госдуме взяли на контроль случай с досмотром школьниц до трусов перед ЕГЭ

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова взяла под личный контроль случай в воронежской школе с досмотром школьниц перед ЕГЭ до трусов. Об этом депутат рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Это вопиющий случай. И это абсолютно недопустимо. Такой стресс сейчас у детей, так и еще и допускают такие непозволительные вещи!»

«Данную тему я взяла на контроль, направила запросы. Наш комитет проводит селектор с регионами России, чтобы не допускать в регионах перегибы, потому что впереди еще много экзаменов. Кроме того, мы проведем встречу с главой Рособрнадзора. Когда все проверки завершатся, и если все подтвердится, то, конечно, должны быть наказаны все виновные», - сказала парламентарий.

Как сообщило издание «Блокнот», в Воронеже школьниц вынудили снять нижнее белье перед тем, как попасть в школу №62 на ЕГЭ. Это объяснили тем, что металлоискатель реагировал на металлические детали в одежде девочек. Позже видео досмотра опубликовала Baza.

«Девочек заставляли снимать бюстгальтеры и даже трусики. Детям приходилось срывать металлические детали одежды, приводя ее в негодность. Снимать пирсинг при нестерильных условиях. Дети с брекетами были допущены спустя час, пытались заставить снять!» - рассказала мама одной из учениц.

При этом в министерстве образования региона не нашли нарушений в таком досмотре и сочли его этичным. Там отметили, что, судя по камерам, к девочкам никто не прикасался, а осмотр при помощи ручного металлодетектора проводила женщина.

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Источник — lenta.ru
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