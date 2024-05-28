Россиянина заставили через суд вынести мусор

28.05.2024 | 16:57

В Карелии собственника квартиры лишь через суд смогли заставить вынести мусор. Мужчина захламил жилплощадь и развел тараканов, пишет Объединенная пресс-служба судов республики.

Конфликт произошел в Костомукше на улице Парковой. Местный житель складировал отходы у себя в квартире, отчего в доме расплодились паразиты. Отчаявшись, один из соседей обратился в Госкомитет по жилищному надзору.

Проверка подтвердила, что жилье содержится в антисанитарных условиях, в связи с чем ведомство направило иск в суд. Ответчик на заседание не явился, и суд заочно обязал его провести уборку и дезинсекцию. На исполнение обязательств ему дали один месяц.

Аналогичная ситуация произошла в Омске. При обследовании квартиры оказалось, что в ней отсутствовали двери, а также раковины на кухне и в ванной. Во Владимирской области страсть квартиранта к накопительству привела к изъятию имущества. Лабораторные исследования проб воздуха в подъезде показали десятикратное превышение допустимой концентрации аммиака. Кроме того, мужчина задолжал около 130 тысяч рублей за коммуналку.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с нечистоплотными соседями. Защитить свои права можно, обратившись в полицию, санэпидемстанцию, Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и МЧС.