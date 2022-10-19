В стране и мире

В Госдуме подняли предельный возраст выхода на пенсию до 70 лет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 19 октября, на очередном пленарном заседании Государственной думы РФ в третьем чтении был рассмотрен законопроект о повышении возраста выхода на пенсию для ряда категорий граждан.

Депутаты приняли решение поднять предельный возраст с 65 лет до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.

«Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории «руководители» главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», - указано в пояснительной записке законопроекту.

По мнению разработчиков нового документа, подобная норма позволит сохранить ценные для власти кадры.

«Продлить срок гражданской службы наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности», - отмечают инициаторы законопроекта.

Напомним, в настоящий момент согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.

При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории «руководители» высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте