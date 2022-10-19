В Госдуме подняли предельный возраст выхода на пенсию до 70 лет

19.10.2022 | 17:31

В среду, 19 октября, на очередном пленарном заседании Государственной думы РФ в третьем чтении был рассмотрен законопроект о повышении возраста выхода на пенсию для ряда категорий граждан.

Депутаты приняли решение поднять предельный возраст с 65 лет до 70 лет для руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.

«Предусматривается, что гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность гражданской службы категории «руководители» главной группы должностей гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляется правительством Российской Федерации, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше чем до достижения им возраста 70 лет)», - указано в пояснительной записке законопроекту.

По мнению разработчиков нового документа, подобная норма позволит сохранить ценные для власти кадры.

«Продлить срок гражданской службы наиболее опытным руководителям, достигшим наилучших показателей результативности в своей профессиональной служебной деятельности», - отмечают инициаторы законопроекта.

Напомним, в настоящий момент согласно закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», предельный возраст пребывания на гражданской службе - 65 лет.

При этом поправками, принятыми в марте 2021 года, возможность продления срока службы до 70 лет была предусмотрена для всех госслужащих из категории «руководители» высшей группы должностей. Отдельно прописано, что на госслужащих, назначаемых президентом РФ, ограничение в 70 лет не распространяется.