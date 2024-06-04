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В стране и мире

В открытую на секунду комнату ворвались тысячи мотыльков и кобра

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Девушка ночью открыла дверь номера и обнаружила в нем мотыльков и ядовитую змею. Об этом она рассказала в своем аккаунте в TikTok.

Джемма Сайер приехала с друзьями в отпуск в Таиланд. Они зарегистрировались в отеле и отправились смотреть комнату. Друзья оставили дверь открытой на «долю секунды», когда в номер ворвались две тысячи мотыльков. В комнате они увидели и кобру.

На снятом Сайер видео насекомые облепили балдахин и кровать. Ее подруга осматривает изъеденную ткань с помощью синей лампы, а друг обхаживает комнату с битой в руке. «Человек с битой говорит сам за себя», — подписала она пост.

Девушка рассказала, что персонал отеля предоставил им другую комнату. «Могу с уверенностью сказать, что в ту ночь мы почти не спали», — написала она.

Ранее сообщалось, что в США впервые за 200 лет началось редчайшее нашествие периодических цикад. Оглушительный шум, испускаемый миллиардами насекомых в брачный период, уже напугал местных жителей.

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Источник — lenta.ru
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