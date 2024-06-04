Россиянам раскрыли способы избавиться от змей на даче

04.06.2024 | 16:17

Дачникам не стоит убивать змей на участке, так как запах падали привлечет еще больше новых особей. Способы избавиться от пресмыкающихся на загородном участке раскрыла россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина, пишут «Известия».

Чтобы обезопасить территорию от змей, нужно навести на ней порядок - скосить высокую траву и заросли, убрать залежи сухих веток, старые деревья и пеньки.

«Затем поставьте забор: используйте сетку-рабицу с ячейками не более 5 см и хорошо углубите забор в землю. Следует ликвидировать крыс и мышей, закопать их ходы. Используйте газонокосилку для ухода за участком - она создает вибрации и шум, которые змеи не переносят», - посоветовала специалистка.

Чашина также порекомендовала прикормить ежей - они едят змей, особенно их детенышей, а укусить ежа для змеи практически невозможно. Кроме того, можно использовать ультразвуковые отпугиватели - они создают неприятные для змей звуковые волны и вибрации.

А вот раскладывание различных приманок с отравляющими веществами не сработает так как рептилии захватывают живую добычу, предупредила эксперт.

Ранее дачников предупредили об опасных сорняках. К таким растениям относятся белена, болиголов пятнистый и белладонна. Даже небольшие дозы последней обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами за счет содержания алкалоидов группы атропина.