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В стране и мире

Дачников предупредили о наказании за покушение на свободную землю

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Покушаться на свободную землю соседних участков и пользоваться ей незаконно. О наказании предупредил российских дачников юрист Сергей Ефимов в беседе с NEWS.ru.

«Некоторые дачники порой пытаются "откусить" часть соседнего участка - например, сдвинуть на несколько метров свой забор. Эти действия тоже находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке», - пояснил специалист.

По словам юриста, собственники якобы бесхозной территории могут объявиться в любой момент и потребовать восстановления справедливости.

Ранее российских дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участке.

Уголовное наказание грозит за выращивание растений, которые содержат психотропные и наркотические вещества. Например, к таким относятся ипомея трехцветная и мак снотворный.

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Источник — lenta.ru
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