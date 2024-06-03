Дачников предупредили о наказании за покушение на свободную землю

03.06.2024 | 15:52

Покушаться на свободную землю соседних участков и пользоваться ей незаконно. О наказании предупредил российских дачников юрист Сергей Ефимов в беседе с NEWS.ru.

«Некоторые дачники порой пытаются "откусить" часть соседнего участка - например, сдвинуть на несколько метров свой забор. Эти действия тоже находятся вне правового поля и могут быть оспорены соседями в судебном порядке», - пояснил специалист.

По словам юриста, собственники якобы бесхозной территории могут объявиться в любой момент и потребовать восстановления справедливости.

Ранее российских дачников предупредили о тюремных сроках за некоторые цветы на участке.

Уголовное наказание грозит за выращивание растений, которые содержат психотропные и наркотические вещества. Например, к таким относятся ипомея трехцветная и мак снотворный.