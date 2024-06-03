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В стране и мире

Россиянам назвали опасные в жару напитки

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Сладкую газировку, кофе и крепкий чай, а также алкоголь следует исключить из рациона в жару. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

«В жару не стоит пить сладкие газированные напитки. Содержащийся в них сахар не позволяет утолить жажду и только усилит обезвоживание. Кроме того, вместе с напитком вы получите много лишних калорий», - уточнил он.

По словам медика, в жаркую погоду категорически нельзя употреблять алкоголь, причем не только крепкий. Он увеличивает нагрузку на сердце и сосуды и в целом на весь организм. Употребление алкогольных напитков может спровоцировать и другие неприятные последствия для здоровья.

Как отметил Тяжельников, общая рекомендация - пить в день не менее 2,5 литров. При этом пить нужно чистую воду во время появления жажды и каждый час небольшими порциями, примерно 100 миллилитров, чтобы не перегружать почки.

Кроме того, к воде можно добавить сок лимона, ягоды или мяту. Также можно выпить травяной чай, несладкий морс, компот или слабоминерализованную воду. Все напитки должны быть прохладными, но не ледяными.

Ранее синоптики назвали сроки отступления жары в Москве, Температура воздуха снизится в начале следующей недели. В первые дни июня прогнозируется погода с температурой от плюс 22 до 27 градусов. По ночам ожидается до плюс 15 градусов. Также пройдут небольшие осадки.

Накануне ученые рассказали, что в Центральном федеральном округе России были зафиксированы высокие индексы ультрафиолета, в связи с чем стоит минимизировать пребывание на солнце.

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Источник — lenta.ru
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